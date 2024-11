Lanazione.it - Firenze, consegnato il Premio Pinocchio a Palazzo Bastogi

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 - Non soltanto il burattino più amato di sempre, ma anche tutti gli altri personaggi che popolano il romanzo “Le avventure di” sono stati al centro delle celebrazioni del 198esimo anniversario della nascita del loro creatore: l’indimenticabile giornalista e scrittore Carlo Lorenzini. Da Geppetto alla Fata turchina, da Mangiafoco al Gatto e la Volpe, con l’immancabile Grillo parlante. Tutti hanno contribuito al percorso formativo del piccolo burattino, verso la liberazione dalla dimensione di ingenuità/irresponsabilità dei primi capitoli, fino alla maturità, che nel romanzo si concretizza con la magnifica trasformazione di un corpo di legno in uno in carne ed ossa. Questa mattina, nella Sala delle Feste di, erano in tantissimi a celebrare i protagonisti di queste avventure, prendendo parte alla cerimonia di conferimento del XIII, promosso dall’Associazionedi Carlo Lorenzini.