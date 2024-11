Lettera43.it - Donald Trump, chiesta l’archiviazione per l’assalto a Capitol Hill

Con la rielezione dialla Casa Bianca, molti dei suoi procedimenti legali federali sembrano avviarsi verso una chiusura. Il procuratore speciale Jack Smith ha formalmente chiesto ai giudici di archiviare i processi peraldel 6 gennaio 2021 e per la gestione delle carte segrete conservate a Mar-a-Lago. Smith ha sottolineato che «la politica del Dipartimento di Giustizia proibisce di perseguire un presidente in carica», e che non ci sarebbe «sufficiente tempo per concludere i dibattimenti prima dell’insediamento ufficiale», previsto per il 20 gennaio.LEGGI ANCHE: L’ultima di: cacciare le persone transgender dall’esercito Usa Il portavoce di: «Basta utilizzare il sistema giudiziario come arma politica»Nella sua ri, Smith ha ribadito: «Tale divieto è categorico e non dipende dalla gravità dei crimini contestati, dalla forza delle prove del governo o dai meriti dell’accusa».