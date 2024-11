Inter-news.it - Dimarco: «Inter competitiva su tutti i fronti! Sempre il massimo»

Leggi su Inter-news.it

dopo la conferenza stampa alla vigilia di-Lipsia, gara valida per la quinta giornata della fase campionato della Champions League, su Sky Sport ha rilasciato un’vista riguardo l’importanza della sfida di domani. MATCH IMPORTANTE – Federicosu Sky alla vigilia di-Lipsia ha parlato così: «Sarà importante portare a casa una vittoria, ci consentirebbe di avvicinarcidi più all’obiettivo che ci siamo posti. Dovremmo fare la nostra partita come, andare in campo con l’intenzione di portare a casa la vittoria. Noi cerchiamodi affrontare le partite sia in campionato che in Champions League nel modo migliore. Noi diamo ilsu. Qua di energie ce ne sono poche da risparmiare, anche perché sono tutte partite difficili. Domenica contro la Fiorentina sarà la stessa cosa.