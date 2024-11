Panorama.it - Difesa e sviluppo economico: per ogni miliardo di investimenti 2900 nuovi posti di lavoro

Negli ultimi tre decenni chiunque avesse trovato il coraggio di parlare a favore di adeguatinel settore dellasarebbe stato umiliato sulla pubblica piazza. L’Unione Sovietica era crollata, l’Occidente aveva vinto e la “fine della storia” era giunta su di noi, rendendo vetusti e quasi anacronistici i tentativi di giustificare glinel comparto della.Negli ultimi tre anni la Storia è venuta a chiederci il conto della nostra irresponsabilità. Abbiamo finalmente capito che la sicurezza generata daglinel relativo comparto hanno una funzione non dissimile da quella di un’assicurazione: solo se non si stipula, al verificarsi del sinistro se ne comprende il vero valore.In occasione dell’evento “The defence era: capital and innovation in the current geopolitical cycle”, organizzato da Mediobanca, è stato prodotto un report sul sistemain Italia e nel mondo dalla relativa Area Studi.