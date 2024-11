Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Zirkzee, tifosi molto delusi. E le parole di Amorim sono chiare

2024-11-25 00:32:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:Continua il momento no per Joshua. L’attaccante olandese oggi è stato nuovamente contestato dai, che hanno espresso il proprio disappunto per la negativa prestazione contro l’Ipswich Town. Una partita, quella dell’ex Bologna, commentata così dal tecnico: «Deve capire che per sfruttare i cross deve entrare in area di rigore». Poi l’allenatore ha aggiunto: «Questa settimana ho parlato più con i media di quanto non abbia fatto in quattro anni alloing. Voglio solo lavorare con i miei giocatori. Niente di più. I miei calciatori pensavano troppo durante la partita. Si sentiva». La Juve vigila: con gli agenti dell’olandese c’è un canale sempre apertoSi rafforzano così le voci su una partenza dell’olandese, definito nelle scorse settimane in maniera non proprio elegante dal Sun “bidone grasso”, e bocciato dal precedente allenatore.