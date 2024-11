Anticipazionitv.it - Come partecipare come pubblico di Uomini e Donne?

Leggi su Anticipazionitv.it

è un’esperienza unica per i fan del programma. Lo studio, da sempre animato dalla presenza di spettatori, è un elemento chiave per la dinamica delle puntate. Mafare per sedersi tra le file dele vivere l’emozione di assistere dal vivo alle registrazioni? Ecco una guida completa per candidarsi.Requisiti perPeraldiè necessario essere maggiorenni e avere disponibilità per le registrazioni che si svolgono a Roma, presso gli studi Mediaset. Non sono richiesti requisiti particolari, ma si prediligono persone entusiaste e pronte a interagire con il programma.iscriversi per assistere alle puntateLa candidatura per ilpuò essere inviata tramite il sito ufficiale di Witty TV o contattando direttamente la produzione via email.