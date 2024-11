Ilrestodelcarlino.it - Cirulli, lampo da tre punti. La Maceratese torna in vetta

1 OSIMANA 0: Gagliardini; Ciattaglia (35’ st Del Moro), Mastrippolito, Lucero, Vanzan; Bongelli, Nasic (40’ st Gomis), Bracciatelli (30’ st Grillo), Oses (15’ st Albanesi), Cognigni, Vrioni (15’ st). All. Possanzini. OSIMANA: Santarelli; Falcioni; Patrizi, Marchesini (44’ st Sasso), Fermani;Borgese, Micucci, Bambozzi (24’ st Mosquera; Alessandroni, Mafei, Minnozzi (35’ st Triana). All. Labriola. Arbitro: Copelli di Mantova. Rete: 36’ st. Note: spettatori circa 1000; ammoniti Mastrippolito, Bongelli e Del Moro nella, Micucci, Marchesini, Mosquera e Borgese nell’Osimana; angoli 4-0; recupero 2’+7’. Labalza solitaria inalla classifica nel segno di Mirco. Subentrato nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la squadra di Possanzini ha premuto ma creato poco, il bomber biancorosso ha mandato al tappeto una coriacea Osimana, che ha fatto soffrire non poco la squadra di casa.