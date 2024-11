Romadailynews.it - Cina: MOC, misure antidumping su importazioni brandy da UE sono in linea con norme OMC

Pechino, 25 nov – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio (MOC) oggi ha dichiarato che le suetemporanee su alcunediprovenienti dall’Unione Europea (UE)rimedi commerciali legittimi e pienamente incon le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). In risposta a una domanda dei media sulla richiesta di consultazione presentata dall’UE in merito a questeattraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC, un funzionario del ministero ha affermato che la parte cinese la gestira’ in conformita’ con le regole dell’OMC, secondo una dichiarazione online del MOC. (Xin) Agenzia Xinhua