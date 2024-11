Donnapop.it - Chi è Francesco Villa di Ale e Franz? Scopriamo tutta la sua vita privata!

è diventato famoso negli anni Novanta con il duo comico Ale etutto sulla sua, siasia professionale!Leggi anche: Ale di Ale e: come mai è dimagrito? Quanti chili ha perso? Come ha fatto?Celebre attore e cabarettista,è conosciuto come, componente del duo comico Ale e. Insieme al collega Alessandro Bisentini nel 1995 ha datoal progetto Ale e, debuttando con enorme successo sul palco di Zelig, in onda su Italia 1. Nella stagione autunnale televisiva 2024, i due cabarettisti sono tornati nel piccolo schermo della televisione di Stato con lo spassosissimo show RaiDuo, su Rai Due. Cosa altro sappiamo di? Ecco tutto su di lui! View this post on InstagramA post shared by Teatro Lirico Giorgio Gaber – Stage Entertainment Italy (@teatroliricogaber)Etàha 57 anni: è nato a Milano il 29 gennaio 1967, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.