Lanazione.it - Castello beffato da Pontevalleceppi

CITTÀ DI1 CITTÀ DI: Landi 6, Tugliani 6, Laurenzi 6, Russo 6,5, Fratini 6, Jusufi 6, Barbieri 6, Cano 6,5, Piselli 6,5 (25’ s.t. Malocaj 5,5), Osakwe 6,5, D’Alessandro Raffaele 5,5 (23’ s.t. Djabar 5). All. Mambrini 6: Biscarini 6, Barbarossa 5,5 (1’ s.t. Buonavolontà 5,5), Silvestri 7, Giuliacci 6, Ravanelli 6, Ricci 6, Bazzarri 6, Bettiol 6,5, Retini 7, Dolcini 6 (13’ s.t. Confessore 6,5), Ligi 5,5 (1’ s.t. Paradisi 6). All. Polverini 6 Arbitro: Diletta Ciommei di Terni 6,5 Marcatori: 8’ p.t. Piselli, 41’ s.t. Confessore CITTÀ DI- In vantaggio dopo pochi minuti, il Città disi fa raggiungere nel finale dal: termina dunque in parità la sfida-salvezza del Bernicchi. Passano appena 8’ e i tifernati vanno in gol: punizione di Cano, palla in area, Piselli trova il guizzo giusto ed insacca.