Gaeta.it - Bofrost presenta le specialità natalizie: il catalogo “Emozioni di Natale” promette delizie per tutti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A pochi giorni dalle festività,, leader in Italia nella vendita di alimenti surgelati a domicilio, lancia il suo nuovodi”. Questo opuscolo è pensato per semplificare l’organizzazione dei cenoni e per rendere le cene festive un momento di creatività in cucina, senza lo stress che spesso accompagna questi eventi. Con una gamma di prodotti attentamente selezionati,offre tutto ciò che serve per un pranzo dimemorabile, dai piatti pronti da infornare ai raffinati ingredienti freschi.Ildi”: una gamma completa di prelibatezzeIlproposto dainclude una vasta selezione di, perfette per accontentare ogni palato. Gli amanti della cucina possono scegliere tra pregiati ingredienti freschi e surgelati, facili da preparare e pensati per stupire gli ospiti durante le festività.