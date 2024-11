Bergamonews.it - “Bodyscemi”, al Gavazzeni nuova data per i PanPers

Seriate. Dopo il successo in prevendita per gli spettacoli al cineteatrodi Seriate di Antonio Ornano, del 5 e 6 dicembre (ultimi biglietti per giovedì 5) e di Marta e Gianluca, del 30 e 31 gennaio (biglietti esauriti per le due date), si registra un altro grande risultato di vendite, e quindi di gradimento, anche per iche, infatti, raddoppiano l’appuntamento per il nuovo spettacolo “”. Allagià in programma per il 14 marzo si aggiunge quella del 15 marzo, sempre alle 21. I biglietti sono già in vendita alla biglietteria del cineteatro, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it. a 34.50 euro (comprensivo di diritto di prevendita) per poltrona numerata. Per info: 035.294868SINOSSI DELLO SPETTACOLO “”. Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali.