Quotidiano.net - “Aviaria, il virus che ha colonizzato il mondo. Qual è la situazione in Italia”

Roma, 25 novembre 2024 – Influenzaè il rischio in? Lo abbiamo chiesto a Calogero Terregino, direttore del laboratorio di referenza europeo sul, attività che fa capo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie., i controlli in"Inilè presente da settembre a gennaio – chiarisce Terregino -. In questo momento, abbiamo oltre 50 casi tra pollame e uccelli selvatici. I casi sono intercettati facilmente, gli animali muoiono a centinaia nel giro di pochissime ore”. L’infettivologo Matteo Bassetti dichiara: ilva cercato. “Bisogna distinguere – risponde il direttore Terregino -. Abbiamo un rischio medio-alto legato alle persone esposte, che vivono a contatto con animali infetti o potenzialmente tali”. L’ultima circolare del ministero della Salute “Anche per questo – ricorda il direttore del Centro di referenza europea – il ministero ha diffuso una nuova circolare, in particolare dopo i casi in Canada e Stati Uniti.