Ilgiorno.it - Attimi di paura a scuola: crolla soffitto alle elementari Bortolotti a Fornaci di Brescia

allaelementare Bertolotti didi Via Verziano adi. Questa mattina, difatti, una parte deldi una delle classi ospitate nell’istituto della frazione cittadina, èto, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona, bimbi compresi. Scuole più fragili in Lombardia: record di crolli e cedimenti Il crollo è avvenuto vicino all’ingresso della classe terza, una delle sei esistenti nell’edificio, per un totale di 115 alunni. In gran parte gli scolari sono tornati a casa. Sono restati aquelli i cui genitori o parenti delegati erano impegnati per motivi di lavoro. La classe è stata dichiarata inagibile. È stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali. Sono intervenuti i vigili del fuoco.