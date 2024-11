Gaeta.it - Arrestato un 34enne per molestia a una suora: minacce e danneggiamenti in una comunità

Facebook WhatsAppTwitter Il clima di paura e disagio ha colpito unadi accoglienza, dove un uomo di 34 anni è statoper molestie nei confronti di una. La situazione è degenerata in atti di violenza che hanno messo in allerta non solo il personale ma anche altri ospiti, costringendo i carabinieri a intervenire con urgenza. Non è solo una vicenda di cronaca nera, ma un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno di strutture destinate all’accoglienza e al supporto.Panico in: la sequenza di eventiTutto è iniziato quando l’uomo, un italiano privo di fissa dimora, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo. Dopo aver molestato lache si occupa della, ha minacciato di morte la religiosa dopo un suo chiaro rifiuto. Gli altri ospiti e i gestori, spaventati dal crescente livello di aggressività, hanno immediatamente contattato i carabinieri del nucleo radiomobile per richiedere intervento.