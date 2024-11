Scuolalink.it - Allarme truffa del QrCode: di cosa si tratta e com’è possibile proteggersi

La diffusione deiha reso più semplice accedere alle informazioni, ai siti e alle app, ma ha anche aperto le porte alle nuove truffe. Tra queste, ladel, che sfrutta le lettere cartacee contenenti codici Qr contraffatti. Questasta causando gravi perdite economiche per molti utenti. Ecco come funziona e quali precauzioni adottare per difendersi da questa vera e propria trappola che svuota i conti correnti. Cos’è ladel? Laconsiste nell’inviare una lettera che include une un testo che invita a scansionarlo per scaricare un’app o ottenere informazioni. Una volta inquadrato, il codice attiva il download di un malware, come il trojan “Coper”, che infetta il dispositivo. Questo software dannoso riuscirà in pochi secondi ad intercettare i messaggi, rubare le informazioni personali, come numeri di conto bancario e dati delle carte di credito e può svuotare in pochi istanti i conti bancari delle vittime.