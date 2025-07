Roma, 14 lug. (askanews) - "El Jockey" è un film insolito, surreale, divertente, è firmato da Luis Ortega, uno dei più originali registi contemporanei, e dopo essere passato in concorso alla Mostra di Venezia arriva nei cinema italiani il 17 luglio. Racconta la storia di un fantino leggendario ma con indole autodistruttiva che, il giorno della gara che dovrebbe liberarlo dai debiti con un boss mafioso, ha un grave incidente. Entra in un ospedale, da cui scappa, vagando poi in confusione e con un'altra identità per le strade di Buenos Aires. Due attori straordinari come Nahuel Perez Biscayart e la Ursula Corbero de" La casa di carta" danno vita a questo universo unico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "El Jockey", fantino senza identità nel mondo surreale di Luis Ortega