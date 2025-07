Poggia i genitali sul fondoschiena di una minore poi le palpeggia il seno | arrestato straniero a Salerno

E’ stato arrestato, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, l’extracomunitario che, sabato sera, avrebbe palpeggiato una minorenne sul lungomare di Salerno. Il fatto Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, lo straniero, dopo il concerto di Capo Plaza tenutosi in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

