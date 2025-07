Arte al servizio di un’idea | giovani artisti raccontano la solidarietà con San Paolo in Bianco

Il percorso tra il Rotary Club Bergamo CittĂ Alta e l’ associazione San Paolo in Bianco, dopo il progetto “Bibliotecario in Coop”, si arricchisce di un nuovo capitolo. Nei mesi scorsi infatti, il concorso artistico “Arte al servizio di un’idea” ha invitato le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico ManzĂš e del Liceo Artistico Fantoni a realizzare opere visive ispirate alle attivitĂ dei volontari dell’associazione. Il tema del bando “San Paolo in Bianco: siamo al tuo fianco” è un’esortazione a riflettere, attraverso l’arte, su solidarietĂ , autonomia, partecipazione attiva e dignitĂ personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Š Bergamonews.it - “Arte al servizio di un’idea”: giovani artisti raccontano la solidarietĂ con San Paolo in Bianco

