battiti live 2025 ecco la scaletta della seconda puntata

Su Canale 5 prosegue l’estate in musica targata Battiti Live, la kermesse canora di Radio Norba condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la new entry Nicolò De Devitiis. Questa sera – lunedì 14 luglio 2025 – va in onda la seconda puntata; ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco di Molfetta (e non solo). La scaletta della seconda puntata di Battiti Live 2025. Fedez e Clara ( Scelte stupide ). Fedez ( Battito ). On the road: Annalisa ( Maschio ). Boomdabash (Medley). Boomdabash e Loredana Bertè. Loredana Bertè (Medley). Alfa ( A me mi piace e Il filo rosso ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

