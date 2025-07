Ops UniCredit-Banco BPM l' UE boccia il golden power italiano; Palazzo Chigi | Risponderemo in modo costruttivo e legittimo

Bruxelles mette in discussione la legittimitĂ del golden power italiano nell'operazione UniCredit-Banco BPM sul rispetto delle regole UE sulle concentrazioni; Salvini attacca: "L'Italia può normare come vuole, Bruxelles pensi a cose serie" La Commissione europea ha sollevato ufficialmente dub.

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato - Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Ue invita l’Italia a rivedere decreto su Unicredit - Banco Bpm. Governo: risponderemo con spirito collaborativo; Unicredit-Banco Bpm, ops al bivio: nuovo decreto golden power o sospensione? Ma ora Crédit Agricole è pronta a trattare; Unicredit: il Tar limita il golden power sull'Ops su Banco Bpm.

Unicredit-Banco Bpm, l’Ue boccia il golden power: “Viola le regole europee” - Dopo la parziale bocciatura del Tar arriva anche il parere preliminare della Commissione Ue che in una lettera all'Italia scrive: il golden power applicato all'operazione Unicredit- Scrive msn.com

Unicredit, Golden Power per Bpm “potrebbe violare le regole”: il parere Ue - Soltanto poche ore fa UniCredit sosteneva senza mezzi termini tutta la sua contrarietà di fronte all’utilizzo della Golden Power. Segnala msn.com