Il 26,7% dei minori sotto i 16 anni, circa 2 milioni di persone, è a rischio di povertà o di esclusione sociale, quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel Sud e nelle Isole ( 43,6% ). È quanto emerge da una rilevazione dell’ Istat, riferita al 2024, sulle condizioni di vita degli under 16 in Italia. Il rischio aumenta al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia. Per i minori stranieri, invece, la situazione è ben peggiore rispetto ai coetanei italiani: il rischio di povertà o esclusione sociale è del 43,6% rispetto al 23,5% degli under 16 con cittadinanza italiana, ben 20 punti percentuali di differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 27% degli under 16 a rischio povertà o esclusione sociale: i nuovi dati Istat