LIVE Italia-Serbia 10-9 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | il Settebello rimonta ed è avanti prima dell’ultimo quarto

5'06" Terzo fallo grave di Del Basso 6'03" GOOOOOOOOOOL DI FULVIOOOOOOO! Grande conclusione dell'azzurro da lontano per il 12-10 6'40" GOOOOOOOOL FERREROOOOOOO! L'azzurro raccoglie una palla vagante dopo l'errore di Di Somma e batte il portiere avversario 7'38" Fiondata di Martinovic che trova l'angolo giusto dalla sinistra 10-10 Italia in vantaggio prima dell'ultimo quarto. Bravi gli azzurri ad uscire dal momento difficile dopo un break di 0-4 0'28" GOOOOOOOOL IOCCHI GRATTAAAAAA Rasoiata dalla sinistra sul palo piĂą vicino! 10-9 1'12" Tap in Di Lazio in superioritĂ numerica dopo la respinta di Nicosia sulla sua prima conclusione ravvicinata 9-9 3'06" GOOOOOOOOOO DI FULVIOOOOOOOO! Da sinistra l'azzurro trova l'angolo lontano! 9-8 3'48" GIANAZZAAAAAAAAAA GOOOOOOOL! Azione da biliardo, respinto il tiro di Condemi, velocissimo Gianazza per il tap in vincente, 8-8 4'22" PARATA DI NICOSIA! Su Radovic 4'22" Rigore Serbia 4'44" GOOOOOOOL BRUNIIIIIIIIII! Si scuote l'Italia! Buon giro palla con la superioritĂ e Bruni non sbaglia da sinistra 7-8 5'30" Martinovic punisce gli azzurri in superioritĂ numerica e porta i serbi sul +2 con un parziale micidiale: 4-0.

