Marito e moglie morti in moto dopo scontro con un mezzo pesante a Jesolo positivo all'alcoltest il camionista

È risultato positivo all'alcoltest il camionista che sabato pomeriggio si è scontrato a bordo del suo mezzo pesante con la moto di Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, coniugi 59enni. Le dinamiche dell'incidente avvenuto nei pressi di Jesolo sono ancora in fase di accertamento. Si indaga per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

