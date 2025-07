Wall Street apre debole con i dazi Dj -0,20% Nasdaq +0,05%

Wall Street apre debole con i dazi di Donald Trump. Il Dow Jones perde lo 0,20% a 44.279,59 punti, il Nasdaq sale dello 0,05% a 20.605,56 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,09% a 6.252,53 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street apre debole con i dazi, Dj -0,20%, Nasdaq +0,05%

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Economia Usa giù: Pil primo trimestre -0,3%. Trump: «Colpa di Biden». Cade Wall Street | Il Pil scende: il paradosso dei dazi americani - Trump in Michigan festeggia i primi 100 giorni di presidenza davanti ai suoi sostenitori. Di fronte ai dati del Pil «incolpa il predecessore» ma negli ultimi tre mesi del 2024 il Pil Usa era cresciuto di oltre il 2%

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

Wall Street apre debole, Dj -0,11%, Nasdaq +0,29%. S 500 sale dello 0,04% #ANSA Vai su X

Il paradosso di un dollaro debole - Occasione bond europei? Con Calogero Selvaggio, Country Manager Italy, e Manuela Donghi giornalista di Giornale... Vai su Facebook

