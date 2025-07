Calciomercato Juventus i bianconeri spingono per chiudere per confermare due giocatori | sono giorni intensi per mandare in archivio soprattutto quell’affare! Come stanno le cose

Calciomercato Juventus, ci sono due giocatori che Madama vuole trattenere: la priorità è risolvere quella trattativa, tutti i dettagli. Il calciomercato Juventus sta vivendo una fase calda, con diverse operazioni in ballo che potrebbero definire il futuro tecnico dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, esperto di mercato di Sky Sport, uno dei giocatori al centro delle attenzioni della dirigenza juventina è Francisco Conceicao. L’attaccante del Porto, che la Vecchia Signora vorrebbe riportare a Torino, potrebbe essere più vicino a un ritorno a Torino. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli da superare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per chiudere per confermare due giocatori: sono giorni intensi per mandare in archivio soprattutto quell’affare! Come stanno le cose

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - giocatori - sono

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Diversi giocatori della #Juventus non sono più nei piani di Igor #Tudor e potrebbero andarsene durante il calciomercato estivo: - #Perin - #Weah - #Rugani - #Djalò - #Rouhi - #Kostic - #Arthur - #DouglasLuiz - #Miretti - #Milik - #Mbangula - #Vlahovic ? # Vai su Facebook

C'è un nuovo arrivo in casa Como; Juve, ok le mosse in attacco. Ma i giocatori normali li hai già , ora serve altro; Sancho e David, a che punto è il calciomercato Juve.

Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo esterno: sette nomi nel mirino di Comolli, la lista completa e aggiornata - Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo esterno: sette nomi nel mirino di Comolli, la lista completa e aggiornata sugli obiettivi bianconeri La Juventus è al lavoro per trovare il nuovo estern ... Da juventusnews24.com

CHE CESSIONI? NON TUTTE SONO UGUALI - Juventus: vendere bene per comprare meglio, attenzione massima alle cessioni La Juventus si trova in una fase cruciale del calciomercato estivo: per acquistare nuovi ... tuttojuve.com scrive