A16 Napoli-Canosa | chiusura del tratto Candela-Grottaminarda verso Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli. Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto. In. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - tratto - canosa - candela

Napoli e provincia: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti. - Due arresti a Caivano e Napoli: sequestrati hashish e denaro contante nell’ambito dei controlli straordinari contro droga e armi.

A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto Baiano-Avellino ovest - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica giunti viadotto Vallonalto I, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Avellino Est-Benevento in entrambe le direzioni - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie "Pratola Serra", "Orno", "Sant'Elena" e "San Nicola", sarà chiuso il tratto tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità : -dalle 22:00 di.

A16 Napoli-Canosa, chiusi i tratti Grottaminarda-Candela verso Canosa e Candela-Vallata verso Napoli; Autostrada A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne del tratto tra Candela e Cerignola ovest verso Canosa/A14; A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA.

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA ... - Canosa, per consentire lavori di riqualifica dello ... Riporta msn.com

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI - Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, d ... Secondo msn.com