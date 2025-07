Alla Fabbrica del Vapore la mostra in 7 episodi Milano città che sale e c’è anche un robot

Milano, 14 luglio 2025 – Una speciale mostra dedicata a Milan o. Fabbrica del Vapore e Scalpendi presentano ' Milano cittĂ Â che sale ': la prima esposizione a episodi dedicata a celebrare lo spirito e la vitalitĂ Â della cittĂ milanese. Dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026, in scena un viaggio che rende omaggio alla metropoli che, nel corso dei decenni, ha accolto menti brillanti e realtĂ Â sociali diverse, intrecciando connessioni che hanno plasmato una visione progettuale di respiro internazionale. La mostra è composta da sette episodiesposizioni, ciascuno della durata di 21 giorni, che raccontano insieme questa straordinaria storia collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Fabbrica del Vapore la mostra in 7 episodi “Milano cittĂ che sale” (e c’è anche un robot)

In questa notizia si parla di: milano - fabbrica - vapore - mostra

25 aprile, l’ultima battaglia di Milano ora per ora: i combattimenti in fabbrica, la fuga dei fascisti, l’occupazione degli edifici pubblici - La prima puntata – La Liberazione lunga un mese: come si arrivò alla rivolta finale contro il nazifascismo *** Il piano dell’insurrezione di Milano è stato approvato a metà febbraio.

Mare Fuori 5, Francesco Luciani: “Ho lavorato in fabbrica, vengo da una Milano diversa da quella di Samuele” - A Fanpage, Francesco Luciani racconta il suo personaggio in Mare Fuori 5: "Ho fatto i conti con i commenti negativi del pubblico.

Vi portiamo alle Distillerie Branca, l'ultima fabbrica di Milano | (Video) - Cannella, aloe, zafferano, iris, rabarbaro, mirra. Spezie da ogni parte del mondo che raccontano 180 anni di storia.

?ESTATE 2025 “Milano città che sale”: la prima mostra a episodi che si può vedere anche con la telepresenza robotica A cura di Scalpendi Editore, dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026 presso la Fabbrica del Vapore–Sala delle Colonne Milano #Estat.. Vai su X

Da oggi 26 Giugno alle 18.00 fino al 31 Luglio, alla Fabbrica del Vapore a Milano sarà possibile visitare la mostra “Appunti G”. Al centro della mostra un tema che a noi di Sensuability sta molto a cuore: il corpo. Un corpo che viene raccontato con ironia e verità Vai su Facebook

Alla Fabbrica del Vapore la mostra in 7 episodi “Milano città che sale” (e c’è anche un robot); Una mostra ad episodi con telepresenza robotica alla Fabbrica del Vapore Milano – Cristina T. Chiochia; Milano città che sale: la prima mostra a episodi che si può vedere anche con la telepresenza robotica.

Una mostra ad episodi con telepresenza robotica alla Fabbrica del Vapore Milano – Cristina T. Chiochia - Il 14 luglio si inaugura quindi presso la Fabbrica del Vapore il progetto “Milano città che sale”che, come recita il comunicato stampa è ” la prima mostra a episodi dedicata a celebrare lo spirito e ... ticinolive.ch scrive

Le opere di Giuseppe Viola ispirate al racconto di Dino Buzzati: una mostra da non perdere alla Fabbrica del Vapore - Dall’11 luglio fino all’8 agosto il progetto espositivo tra pittura e parola scritta dedicato ai fondatori dell’Imagismo. Riporta msn.com