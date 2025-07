Manutenzione dei corsi d’acqua | così il piano per tenerli in salute

Un piano articolato di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua sarĂ realizzato anche nella seconda metĂ del 2025 nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. A promuoverlo è il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nell’ambito del Piano delle attivitĂ Â che mira a garantire una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La manutenzione gentile. La cura dei corsi d’acqua e la tutela dell’ambiente - L’importanza di una manutenzione dei corsi d’acqua attenta alla preservazione dell’ambiente e della vegetazione presente per preservare biodiversità e ridurre il rischio idraulico.

Autorità di bacino, 3,6 milioni di euro per la manutenzione dei corsi d’acqua nei comuni montani - Stanziati 3,6 milioni di euro per finanziare 73 progetti in altrettanti territori comunali della Sicilia destinati alla manutenzione dei corsi d’acqua e al monitoraggio di opere già realizzate nei comuni montani.

Manutenzione dei corsi d'acqua e pulizia dei canali di scolo, stanziati 3,6 milioni per 73 progetti - Stanziati 3,6 milioni di euro per finanziare 73 progetti in altrettanti territori comunali della Sicilia destinati alla manutenzione dei corsi d’acqua e al monitoraggio di opere già realizzate nei Comuni montani.

Terranuova, al via un ampio piano di manutenzione dei corsi d’acqua - Lavori di sfalcio della vegetazione, rimozione dei sedimenti, sistemazioni idrauliche e ripristino delle sponde in vari tratti di borri e torrenti, oltre che lungo l’alveo dell’Arno: è quello che comp ... Riporta valdarnopost.it