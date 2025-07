Fermati in auto a Catania dicono abbiamo solo fumato | sotto il sedile spunta uno zaino pieno di droga

Due giovani di Gela e Capaci arrestati a Catania per spaccio: sequestrati 350 grammi di marijuana e 20 di cocaina già suddivisi in dosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermati in auto a Catania, dicono “abbiamo solo fumato”: sotto il sedile spunta uno zaino pieno di droga

In questa notizia si parla di: catania - fermati - auto - dicono

Catania, sorpresi in stazione senza biglietto: fermati, si giustificano dicendo di guardare il mare - Due uomini sanzionati a Catania per violazione delle norme ferroviarie durante l'operazione "Rail safe day" della Polizia Ferroviaria.

Immigrazione clandestina, fermati due presunti scafisti al porto di Catania - La polizia di Catania, con il coordinamento della Procura Distrettuale, ha eseguito il fermo di due giovani di origini sudanesi, rispettivamente di 19 e 20 anni, accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.

Catania, tentano la ‘truffa dello specchietto’ in via Santa Sofia, due fermati dalla polizia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Hanno tentato di truffare alcuni ignari automobilisti in transito in via Santa Sofia, accusandoli di aver danneggiato la loro auto in modo da ricavarne un risarcimento illecito.

Blitz a Catania contro i “furbetti” dei rifiuti: 150 multe in una sera da vigili urbani in borghese Nel mirino dei controlli non soltanto cittadini ma anche uffici e commercianti https://www.lasicilia.it/cronaca/blitz-a-catania-contro-i-furbetti-dei-rifiuti-150-multe-in-una-s Vai su Facebook

Fermati in auto a Catania, dicono “abbiamo solo fumato”: sotto il sedile spunta uno zaino pieno di droga; Trasportano 116 chili di hashish, fermati in autostrada dalla polizia: scattano 4 arresti; Ascoli Piceno.

Fermati in auto a Catania, dicono “abbiamo solo fumato”: sotto il sedile spunta uno zaino pieno di droga - Due giovani di Gela e Capaci arrestati a Catania per spaccio: sequestrati 350 grammi di marijuana e 20 di cocaina già suddivisi in dosi. Scrive virgilio.it

Arrestati spacciatori in trasferta a Catania: trovati con la droga sotto il sedile dell’auto - Un 26enne di Gela e un 24enne di Capaci sono stati fermati dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania in piazza Ghandi, durante un ordinario posto di controllo ... Secondo lasicilia.it