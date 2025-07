Bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia il testimone indagato per omissione di soccorso

È indagato per missione di soccorso Pierluigi Dellano, il testimone della scomparsa del bimbo di 5 anni scomparso venerdì da un camping a Ventimiglia e ritrovato ieri sano e salvo. Aveva detto: "Mi hanno torchiato bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - scomparso - ritrovato - ventimiglia

Bimbo scomparso, la polizia: “Abbiamo risolto anche grazie al testimone”. E lui “Torchiato per bene” - Il prefetto di Imperia spiega nella conferenza stampa come si è arrivati alla soluzione felice del caso, il volontario che lo ha trovato: “Era immobile, ha mosso un braccio e abbiamo capito che era vivo”

Bimbo scomparso, il prefetto: “Lo ha ritrovato lo psicologo” - Ventimiglia, 14 luglio 2025 – “È stata una grandissima emozione, frutto di un grande gioco di squadra.

Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche - Oltre sessanta persone impegnate nella ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni sparito dal camping in zona Latte

Dazi al 30% per l'Europa, Bruxelles sceglie la linea negoziata. Ritrovato vivo e in buone condizioni il bimbo scomparso a Ventimiglia. Per l'edizione completa del @Tg2 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lingua dei Segni di questa domenica #13lugli Vai su Facebook

Il bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia.Allen sta bene,era a 1 km e mezzo dal campeggio.Fondamentale l’aiuto psicologo per capire dove potrebbe cercare rifugio un bimbo affetto da autismo. Eccolo,sottoposto ai necessari controlli,insieme a mamma e p Vai su X

Ventimiglia, ritrovato Allen: la diretta video della conferenza in Prefettura; Il bimbo ritrovato sta bene ma resta ricoverato in osservazione; Bambino scomparso a Ventimiglia, la madre: “Aveva fame, il primo pensiero sono stati gli Oreo”.

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorso - Ventimiglia – E' stato indagato per omissione di soccorso l’uomo che per ultimo aveva visto il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia e ritrovato ieri mattina da tre volontari della ... Da ilsecoloxix.it

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, lo sfogo dell’uomo che lo aveva aiutato ad attraversare: “Ho sbagliato” - Dell’Anna era stato interrogato dagli inquirenti, prima di essere accompagnato in caserma come persona informata sui fatti ... Lo riporta ilsecoloxix.it