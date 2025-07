Pavia, 14 luglio 2025 – Elisabetta Fedegari si è dimessa da Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata poche ore fa dalla stessa avvocata di 44 anni giĂ in corsa alle regionali e della quale si parlava come possibile candidata sindaco per la coalizione di centrodestra. Diverse le ragioni che hanno portato a un addio: politiche (“una costante mancanza di valorizzazione della mia persona, nonostante i risultati concreti che ho apportato al partito sotto il profilo del consenso, dei voti e delle tessere per il partito”), ma anche personali. “A rendere ancor piĂą in  sostenibile la mia permanenza è stata la  gestione da parte dei dirigenti territoriali di questioni gravi che mi hanno riguardato direttamente – ha detto Elisabetta Fedegari candidata alle ultime elezioni regionali dove ha ottenuto 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Elisabetta Fedegari lascia Fratelli d'Italia: "Nessuna solidarietà e provvedimenti quando ho denunciato episodio di molestie sessuali"