Destiny 2 Bungie vuole rendere il gioco più accessibile e facile da iniziare per i nuovi giocatori

Destiny 2 rappresenta uno dei giochi più longevi e complessi dell’intero panorama multiplayer, ma se da un lato il suo universo si è arricchito con espansioni, stagioni e aggiornamenti, dall’altro ha anche eretto barriere all’ingresso importanti (per non dire quasi insormontabili) per i nuovi giocatori. Bungie ne è consapevole, e ora vuole invertire la rotta: rendere il gioco più accessibile e più facile da approcciare, senza snaturarne la profondità . Il game director Robbie Stevens ha chiarito l’obiettivo: realizzare un’esperienza iniziale più curata, che consenta ai neofiti (e anche ai veterani di ritorno) di orientarsi meglio tra sistemi complessi, lore frammentata e meccaniche stratificate. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Destiny 2, Bungie vuole rendere il gioco più accessibile e facile da iniziare per i nuovi giocatori

In questa notizia si parla di: destiny - bungie - vuole - rendere

Destiny 2: Profezia e Destino, Bungie condivide trailer gameplay, filmato di presentazione e tanti dettagli - Con l’evento di presentazione appena concluso, Bungie ha deciso di alzare il sipario su L’Anno della Profezia, una nuova fase narrativa che segna l’inizio della Saga del Destino di Destiny 2.

Destiny 2, la rimozione dei contenuti sta causando dei problemi legali a Bungie - Bungie si trova al centro di una bizzarra ma significativa grana legale: un autore sostiene che Destiny 2 abbia copiato degli elementi di trama ed ambientazione da alcuni testi pubblicati online, ben prima del lancio del gioco.

Destiny 2, i dirigenti di Bungie volevano un abbonamento a pagamento, ma gli sviluppatori hanno detto no - Secondo quanto emerso da nuove testimonianze interne, la dirigenza di Bungie avrebbe voluto introdurre un modello di abbonamento a pagamento per Destiny 2, suscitando però una forte reazione contraria da parte degli sviluppatori, che sono riusciti a far saltare il progetto.

Bungie ha deciso di rendere disponibili in modo gratuito le espansioni di Destiny 2 per festeggiare l'ormai imminente lancio de I Confini del Destino. (Trovate il link della notizia nel primo commento) Vai su Facebook

Bungie vuole rendere Destiny 2 più facile da iniziare per i nuovi giocatori e per chi ritorna dopo anni; Day 2024: Caos della Settima colonna; Destiny 2 L'Eclissi: Bungie ammette gli errori, modificherà difficoltà e drop esotici.

Destiny 2, Bungie vuole rendere il gioco più accessibile e facile da iniziare per i nuovi giocatori - Destiny 2 rappresenta uno dei giochi più longevi e complessi dell’intero panorama multiplayer, ma se da un lato il suo universo si è arricchito con espansioni, stagioni e aggiornamenti, dall’altro ha ... msn.com scrive

Bungie vuole rendere Destiny 2 più facile da iniziare per i nuovi giocatori e per chi ritorna dopo anni - Destiny 2 è disponibile sin dal 2017 e, nel corso degli anni, ha visto l'aggiunta di una grande quantità di contenuti: aggiornamenti gratuiti, stagioni e espansioni a pagamento, alcune delle quali son ... Come scrive msn.com