Il Gladiatore II è il sequel che ci voleva squali a parte

Si torna nell'antica Roma, Paul Mescal è Lucio, il nuovo gladiatore (ma non facciamo paragoni con Russell Crowe), Ridley Scott non fa i conti con i libri di storia. A Hollywood si punta su sequel e remake: sono finite le idee o a tutti conviene così?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Gladiatore II è il sequel che ci voleva (squali a parte)

In questa notizia si parla di: gladiatore - sequel - voleva - squali

Il gladiatore II: un sequel che smarrisce l’epica dell’originale – Recensione completa e senza Spoiler - Se “ ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità “, Sir Ridley Scott potrebbe avere qualche problema un giorno visto che il sequel di uno dei suoi film più famosi si è rivelato un vero e proprio flop, non tanto a livello di incassi – più che soddisfacenti – ma quanto al risultato.

Gladiatore di starz conquista le classifiche dello streaming prima del sequel - Negli ultimi anni, la serie televisiva Spartacus ha riconquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua presenza costante nelle piattaforme di streaming.

Il Gladiatore II è il sequel che ci voleva (squali a parte); Alberto Angela fa le pulci al Gladiatore II: «Squalo no, giornali sì. Anch'io penso all'Impero romano; Il piacere di inventare. Lo strafalcione come storia nel kolossal di Ridley Scott.

Il Gladiatore II è il sequel che ci voleva (squali a parte) - Il Gladiatore II è il sequel che ci voleva (squali a parte) Si torna nell'antica Roma, Paul Mescal è Lucio, il nuovo gladiatore (ma non facciamo paragoni con Russell Crowe), Ridley Scott non fa ... Come scrive vanityfair.it

Ridley Scott racconta il Gladiatore 2 tra squali nel Colosseo e terzo ... - Per il successo che sta avendo, si preannuncia sicuramente un Gladiatore 3 , sarebbe da pazzi non pensarci : il secondo capitolo è stato pianificato per ... Si legge su vogue.it