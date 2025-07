Juve Primavera Padoin esprime tutta la felicità per aver intrapreso la carica di nuovo allenatore dell’Under 20 | Sono veramente emozionato la voglia di veder crescere i ragazzi mi appartiene Le sue prime impressioni

Juve Primavera, Simone Padoin guiderà l’Under 20 bianconera! Il tecnico rilascia le sue prime emozionatissime sensazioni da tecnico dell’Under 20. La Juve Primavera ha un nuovo allenatore: Simone Padoin è stato scelto come nuovo tecnico della selezione Under 20 della Vecchia Signora. I crismi dell’ufficialità sono arrivati attraverso il comunicato che il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito. Dopo l’annuncio sono anche arrivate le prime parole dell’ex centrocampista di Madama. Ecco cos’ha detto ai canali ufficiali del sodalizio juventino. JUVE PRIMAVERA PADOIN – «Quella dell’anno scorso è stata un’annata che mi ha regalato grandi soddisfazioni e per questo motivo ci tengo a ringraziare Francesco Magnanelli per avere dato tanta libertà di sperimentare a noi dello staff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin esprime tutta la felicità per aver intrapreso la carica di nuovo allenatore dell’Under 20: «Sono veramente emozionato, la voglia di veder crescere i ragazzi mi appartiene». Le sue prime impressioni

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera: ecco chi era presente - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con Tudor.

Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l'addio? Dall'interesse dei club spagnoli al poco minutaggio: il motivo e tutti i dettagli sul futuro - di Nicolò Corradino Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l'addio? Tutti gli aggiornamenti sul calciatore che piace a club italiani e spagnoli.

