La madre di Giulia Capraro e lo striscione ritirato all’udienza del Papa | Santo padre mi aiuti a fare giustizia per mia figlia

Una madre disperata e pronta a tutto per ottenere giustizia per Giulia, la figlia 17enne morta in un incidente stradale nel giugno 2023. Distrutta dal silenzio delle istituzioni, Antonella Zevini si è rivolta al Papa per essere ricevuta in udienza e chiedere di fare «da ponte tra la giustizia divina e quella terrena che non riesco a ottenere». Giulia Capraro stava andando alla festa di fine anno del liceo la sera del 13 giugno, quando l'auto su cui viaggiava come passeggera ha perso il controllo ed è stata travolta da un'altra vettura proveniente dal senso opposto. In un'intervista rilasciata a Repubblica, la madre della diciassettenne ha raccontato la complessa vicenda giudiziaria che da 25 mesi ha fatto pochi progressi e il suo tentativo di attirare l'attenzione di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus a Castel Gandolfo: «Quando sono arrivata a Castel Gandolfo, la gendarmeria mi ha tolto lo striscione per mia figlia.