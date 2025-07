Staff Padoin Juve Primavera | chi affiancherà l’ex centrocampista bianconero in questa nuova avventura? Tutti i nomi

Staff Padoin Juve Primavera: i bianconeri hanno annunciato i nomi che caratterizzeranno lo staff tecnico del nuovo tecnico dell'Under 20. Simone Padoin è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Juventus Primavera (Under 20). Un ruolo prestigioso per l'ex centrocampista bianconero, che prosegue il suo percorso nel mondo del calcio, dopo aver ricoperto diversi ruoli all'interno della società . Padoin, noto per la sua esperienza e il suo attaccamento ai colori bianconeri, sarà supportato da un team di esperti che lavoreranno al suo fianco per accompagnare i giovani talenti nella crescita e nel loro sviluppo.

Padoin Juve Primavera, sarà lui il nuovo mister dell’Under 20 dopo l’addio di Magnanelli: era stato contattato da Allegri ma… La scelta - di Marco Baridon Padoin Juve Primavera, sarà lui il nuovo mister dell’Under 20: tutti i dettagli sul futuro del tecnico bianconero.

Juve Primavera, che tipo di allenatore sarà Padoin? Le indicazioni dalle partite di questa stagione: c’è un dettaglio importante - di Redazione JuventusNews24 Juve Primavera, che tipo di allenatore sarà Padoin: stile di gioco e caratteristiche visibili da questa stagione.

Juventus: Simone Padoin per la primavera bianconera - Una nuova guida per l’Under 20 La Juventus sta plasmando il futuro del suo settore giovanile, e Simone Padoin è il prescelto per la panchina della Primavera, o Under 20.

Padoin, un talismano per la Juve Primavera: è il nuovo allenatore. E Magnanelli va da Allegri; Niente Milan! Il talismano di Allegri allenerà i giovani della Juventus; Padoin dice di no ad Allegri: ufficiale la scelta sul suo futuro.

