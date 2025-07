Lynk & Co 01 2025 | il SUV plug-in si evolve tra design tecnologia e autonomia

Tre anni dopo il suo debutto sul mercato italiano, la Lynk & Co 01 si presenta in una nuova veste per il model year 2025. Il SUV del gruppo Geely – sviluppato in collaborazione con Volvo e prodotto in Cina – non cambia pelle ma affina i dettagli, migliorando dove serviva: un look più deciso, un infotainment più reattivo e un powertrain plug-in hybrid più potente ed efficiente. La strategia della casa resta quella dell’ auto come servizio, disponibile sia in acquisto sia con noleggio a lungo termine e sharing – la formula dell’abbonamento mensile non è disponibile in questa prima fase di lancio - ma con questo aggiornamento la 01 prova anche a conquistare chi cerca un SUV plug-in elegante, ben equipaggiato e tecnologico, senza spendere cifre da premium. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lynk & Co 01 (2025): il SUV plug-in si evolve tra design, tecnologia e autonomia

