Men go music fest giù il sipario sull’edizione da record con oltre 50.000 presenze

Arezzo, 14 luglio 2025 – Si è appena conclusa la ventunesima edizione di MENGO MUSIC FEST che continua – anno dopo anno – a battere i suoi stessi record: dall’8 al 13 luglio la splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ha ospitato quello che ormai da più vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa del Festival quest’anno ha visto alternarsi sul palco più di cinquanta artisti. Sotto il palco invece, oltre 50.000 presenze, a confermare il grande successo del Festival. Una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MENGO MUSIC FEST 2025, che ha accolto alcuni dei tour più attesi dell’estate e ha offerto uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale, oltre a serate-evento speciali come quella di apertura all’insegna delle grandi emozioni in ricordo di Paolo Benvegnù (che ha visto sul palco artisti come Ermal Meta, Irene Grandi, passando per Dente, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Tosca e tantissimi altri) e quella di chiusura con i festeggiamenti dei 50 anni di carriera di Pupo, che proprio dalla sua città e dal palco del Mengo ha deciso di dare il via al suo tour mondiale (trasmessa in diretta da Radio Mitology). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Men/go music fest, giù il sipario sull’edizione da record con oltre 50.000 presenze

