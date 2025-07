Edi Gathegi si gode il successo della sua iterazione di Mr Terrific

Le azioni di Edi Gathegi a Hollywood sono decisamente in rialzo in questo momento dopo la sua apparizione nei panni di Michael Holt, alias Mister Terrific, nel film di Superman  del DCU. Mentre molti affermano che l’interpretazione di Gathegi del terzo uomo più intelligente della DC Comics abbia rubato la scena, lui non è poi così interessato a questo sentimento, perché nelle sue volontà c’è solo rendere giustizia a un buon film di Superman. Quando ExtraTV ha incontrato Edi Gathegi e gli ha chiesto cosa pensasse di tutti questi elogi, ha risposto: “Sono molto emozionato perché ho sentito parlare di questo film e non l’ho visto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

