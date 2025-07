“Lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari”: questa la motivazione con cui è stata bloccata dal Garante della Privacy la diffusione di immagini dell’autopsia di Chiara Poggi. Il provvedimento Lo stop è sopraggiunto con un provvedimento d’urgenza “nei confronti di un soggetto – si legge nella comunicazione ufficiale – che sta rendendo disponibile online a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi”. Tutto questo mentre è ancora in corso, dopo la quarta sessione di pochi giorni fa, l’incidente probatorio che grazie a nuove analisi e comparazioni stabilirà il destino giudiziario del nuovo sospettato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima al centro delle ultime indagini aperte dalla Procura di Pavia nonostante per il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007, sia stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della vittima Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Garante della privacy blocca la diffusione delle foto dell’autopsia di Chiara Poggi. Il blogger Gianluca Spina: “Non so se si riferiscano a me, ma non mi fermerò”