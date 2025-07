LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si spacca la fuga Allungano in diciotto con O’Connor Healy e Martinez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.28: Si spacca il gruppo di testa. Allungano Victor Campenaerts, Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Ben Healy, Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Ben O’Connor, Luke Plapp (Jayco-AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Raul Garcia Pierna (ArkĂ©a-B&B Hotels), Pablo Castrillo (Movistar Team), Michael Woods, Joe Blackmore, (Israel-Premier Tech) e Anders Johannessen (Uno-X Mobility). 15.23: Ricapitoliamo i nomi dei 29 fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca la fuga. Allungano in diciotto con O’Connor, Healy e Martinez

