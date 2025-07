la guida definitiva di gq agli hand luggage essentials

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo sappiamo, vorremmo tutti portarci dietro la nostra intera routine beauty da bagno, anche quando si viaggia. Ma la realtà è che, quando si tratta di hand luggage - alias il bagaglio a mano, ogni centimetro conta e ogni liquido è sotto osservazione. Detto ciò, si può sopravvivere benissimo, e con stile, anche con una selezione essenziale, basta scegliere prodotti che siano belli, compatti, multitasking e, soprattutto, comodi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

