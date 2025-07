Cos’è il Diritto alla Disconnessione?

Il diritto alla disconnessione rappresenta una risposta concreta e necessaria alle sfide del lavoro digitale moderno. In un'epoca in cui la tecnologia potrebbe farci sentire sempre "in servizio", questo diritto ci ricorda che siamo prima di tutto persone, con bisogni, famiglie e vita privata da tutelare. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Cos’è il Diritto alla Disconnessione?

In questa notizia si parla di: diritto - disconnessione - privata - vita

Disconnessione: Laura, Gianni, i messaggi nel weekend e a tutte le ore, e il diritto di staccare - Messaggi nel cuore della notte o nel giorno di riposo: il rispetto degli orari di lavoro è sempre più difficile, e i casi di stress cronico sono in aumento.

Scuola, Libertà connessione e disconnessione, da giovani ‘Carta del diritto all’innovazione’ - (Adnkronos) – Una dimensione digitale accessibile a tutti – preferibilmente in banda larga – ma arginata nelle sue possibili conseguenze negative.

Diritto alla disconnessione, novità dal disegno di legge in Senato; Diritto alla disconnessione: quando il lavoro mette a rischio la salute mentale; Diritto alla disconnessione, il datore di lavoro non può disturbarti fuori dall'orario di lavoro: ecco il nuovo Ddl Sensi.

Diritto a disconnessione? In Italia nessuna legge ma solo ... - In Italia la legge 22 maggio 2017, numero 81 sulle misure per la tutela del lavoro autonomo e misure per incoraggiare l’articolazione flessibile di orario e luogo di lavoro, si applica a tutte ... Da adnkronos.com

Diritto alla disconnessione, quando puoi spegnere il cellulare: tutte ... - In audizione al Parlamento il 13 maggio 2020, il Garante privacy italiano ha detto che è necessario assicurare in “modo più netto” il diritto ... Secondo agendadigitale.eu