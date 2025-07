Calciomercato Verona: Fali Candé nome caldo per la difesa, ma c’è concorrenza. Ecco la situazione attuale dei gialloblu Il calciomercato Verona entra nel vivo e si concentra in particolare sul rafforzamento del reparto difensivo. Tra i profili più seguiti in questa fase c’è Fali Candé, difensore attualmente in forza al Venezia, reduce da una stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Verona, si pensa ad un colpo a sorpresa per quanto riguarda la difesa. Ecco l’indiscrezione