Felipe di Spagna a Wimbledon con stile l’incontro con Kate e William e le parole per Alcaraz

Ad assistere alla finale di Wimbledon 2025 c’era anche Felipe di Spagna. Il sovrano ha modificato all’ultimo la sua agenda pur di volare a Londra e supportare lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto dal nostro Jannik Sinner. Per il marito di Letizia si è trattato di un gradito ritorno a Londra, dopo l’assenza dello scorso anno, quando si è recato a Berlino per sostenere la nazionale spagnola agli Europei 2024. Felipe di Spagna a Wimbledon 2025. Felipe di Spagna a Wimbledon 2025 era raggiante, sorridente ed elegantissimo come vuole il dress code del Royal Box, che prevede per gli uomini la cravatta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Felipe di Spagna a Wimbledon con stile, l’incontro con Kate e William e le parole per Alcaraz

Sinner ha vinto . C’ erano a wimbledon Il re felipe di spagna a tifare Alcaraz , c’ erano i principi reali di gran Bretagna . Per l’ Italia nessuna autorita ‘ di governo . . Neppure un mezzo sottosegretario . Che vergogna . Vai su Facebook

Per la Spagna c'è Re Felipe VI a seguire #Alcaraz. Per l'Italia a seguire #Sinner c'è... C'è... C'è... #Wimbledon Vai su X

