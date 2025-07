Il successo da 300 milioni di brad pitt che surclassa un classico di tom cruise

Il successo di F1: The Movie ha riscosso ampi consensi sia in ambito critico che commerciale, con un incasso superiore ai 350 milioni di dollari a livello mondiale. Diretto dal rinomato regista Joseph Kosinski, noto per il film candidato all’Oscar Top Gun: Maverick, il film sta ricevendo riconoscimenti che potrebbero portarlo anche a una candidatura come Miglior Film agli Oscar 2026. Questo risultato ha suscitato numerosi confronti con altre produzioni cinematografiche, in particolare con le opere di alta tensione e adrenalina legate al mondo dello sport. f1: the movie e le affinità con i classici del cinema sportivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il successo da 300 milioni di brad pitt che surclassa un classico di tom cruise

