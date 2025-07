Rita Granata uccisa da un pirata della strada | confermata in appello la condanna ad otto anni

Confermata la condanna a otto anni di reclusione per Antonio Riccio, ritenuto responsabile dell?omicidio stradale di Rita Granata, 27enne travolta un anno fa a Fuorigrotta. Sono stati i giudici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rita Granata, uccisa da un pirata della strada: confermata in appello la condanna ad otto anni

Investì e uccise ragazza su strisce a Napoli, condanna a 8 anni - È stato condannato a 8 anni di reclusione il conducente 24enne che, il 5 maggio 2024, investì mortalmente Rita Granata mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Leopardi. Come scrive ansa.it