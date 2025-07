Aeroporto Gino Lisa ok all' accordo da 36 milioni per l' ex Villaggio Azzurro | diventerà centro della Protezione Civile

La Giunta regionale ha approvato oggi l’accordo per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione e recupero dell’area ex 'Villaggio Azzurro' dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Un investimento da 36 milioni di euro, per un progetto dal forte valore strategico e simbolico, finanziato con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - gino - accordo - milioni

Gino Lisa, pubblicato il bando per l'ampliamento del piazzale aeromobili dell'aeroporto di Foggia - Pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualifica del piazzale di sosta aeromobili dell’Aeroporto “G.

Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso - Il Molise può e vuole beneficiare dell'opportunità di volare da e per Foggia. Tuttavia, ci sarebbe bisogno di collegamenti diretti per il Gino Lisa, così da incentivare l'utilizzo dello scalo aeroportuale.

Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso - Il Molise può e vuole beneficiare dell'opportunità di volare da e per Foggia. Tuttavia, ci sarebbe bisogno di collegamenti diretti per il Gino Lisa, così da incentivare l'utilizzo dello scalo aeroportuale.

La delegazione del Team Europe, che includeva i ministri dell’Interno di Italia, Malta e Grecia, è stata fermata all’aeroporto di Bengasi e dichiarata “persona non gradita” dal governo orientale in mano al leader della Cirenaica e dell’Esercito Nazionale Libico, il Vai su Facebook

Mezzo miliardo di euro per cambiare il volto della Capitanata: ecco quali sono i progetti finanziati dal FSC; Aeroporti di Puglia, a maggio i passeggeri a Bari e Brindisi sono aumentati dell'11% rispetto al 2023; Ryanair valuta voli dal Gino Lisa di Foggia, l’annuncio del governatore Emiliano: “Attendiamo offerte anche di altre.

Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, parte l’intervento strategico per la riqualificazione dell’ex Villaggio Azzurro per 36 milioni di euro - Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, parte l’intervento strategico per la riqualificazione dell’ex Villaggio Azzurro per 36 milioni di euro. ilsipontino.net scrive

L’ampliamento del Gino Lisa conferma la crescita del traffico aereo a Foggia - Nei giorni scorsi, Aeroporti di Puglia ha pubblicato la gara di appalto per i lavori di ammodernamento dell’aerostazione con un investimento di oltre 12 milioni di euro ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it