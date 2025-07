C ’è un momento nei matrimoni, tra il taglio della torta e la prima canzone del DJ set, in cui tutto cambia. L’atmosfera si fa più leggera, il protocollo si scioglie, le luci si abbassano. Ecco allora che anche l’abito da sposa si reinventa: da regale e scenografico a corto e dinamico, perfetto per ballare fino all’alba. Il matrimonio aristocratico del 2025: Lady Violet Manners sposa chic in un castello fiabesco X Sempre bianco, certo, ma con un’attitudine nuova. Più disinvolta, più festaiola. Questo passaggio, ormai diventato consuetudine nei matrimoni contemporanei, è la seconda occasione per stupire nel giorno del Si. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambio d’abito da sposa: il look corto (e cool) per brillare al party